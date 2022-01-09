Золото Бабикова и Резцовой в сингл-миксте, КХЛ может приостановить сезон, осечка «Барсы» и победа «Реала», «Боруссия» в погоне за «Баварией» и другие новости утра

1. Биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова принесли России золото в сингл-миксте на этапе Кубке мира, Австрия – 2-я, Украина – 3-я, Норвегия – 16-я. Норвегия выиграла смешанную эстафету, Россия – 5-я.

2. КХЛ рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса. Решение примут на следующей неделе. Лига отменила матчи ЦСКА против СКА и «Сочи» из-за вспышки ковида в московском клубе, у 17 его представителей положительные тесты. Также отменена игра «Автомобилиста» с «Локомотивом».

3. «Барселона» на 89-й минуте упустила победу над «Гранадой» (1:1), Гави удалили на 80-й. Каталонцы потеряли уже 6 очков из-за голов, пропущенных после 85-й минуты, в Ла Лиге больше лишь у «Кадиса» – 7.

«Реал» не испытал проблем с «Валенсией» (4:1). Бензема и Винисиус сделали по дублю, у Карима 301 гол за мадридский клуб – лишь у трех игроков в истории больше. Другие результаты дня в Ла лиге – здесь.

4. Россия проиграла Канаде в 1/2 финала ATP Cup в Сиднее. Ранее Испания вышла в финал.

5. КХЛ. «Трактор» выиграл 6-й матч подряд, забросив 4 шайбы «Куньлуню».

6. Адвокаты первой ракетки мира Новака Джоковича утверждают, что он перенес ковид в декабре. На следующий день после положительного анализа он вручал награды детям.

7. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет с «Лионом». Он восстанавливается после коронавируса.

8. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Айнтрахт» (3:2), уступая 0:2 к 71-й. Отставание от «Баварии» сократилось до 6 очков. Остальные результаты дня – тут.

9. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Нью-Джерси» (4:3), Чинахов забросил 2-ю шайбу в сезоне, набрав 1-е очко за 15 матчей. «Даллас» прервал 10-матчевую серию побед «Питтсбурга» (3:2), один из голов на счету Гурьянова. «Бостон» обыграл «Тампу» (5:2), несмотря на 2 передачи Сергачева. Все результаты дня – здесь.

10. Трансферные новости. «Торонто» объявил о трансфере Инсинье, вингер «Наполи» присоединится к клубу летом.

«Наполи» интересуется Дивеевым, утверждает «Матч ТВ». «Ростов» договорился о трансфере форварда Голенкова из чешской «Сигмы», а ЦСКА интересен опорником «Севильи» и сборной Сербии Гудель.

«Барса» может подписать Адама Траоре на замену Дембеле. Лапорта уверен, что «Барса» купит Холанда, Жоан сказал об этом своему окружению. Погба еще не решил, продлит ли контракт с «МЮ», клуб не делал ему предложений с лета. Икарди и Ванда против аренды в «Ювентус» из «ПСЖ». Их устроит только полноценный трансфер.

11. НБА. 42 очка Сабониса помогли «Индиане» обыграть «Юту», 43+12 Янниса не спасли «Милуоки» в матче с «Шарлотт» и другие результаты.

12. Кубок Англии. «Челси» забил 5 мячей «Честерфилду», «Эвертон» выбил «Халл» в дополнительное время, «Ньюкасл» вылетел от клуба 3-го дивизиона и другие результаты.

13. Полузащитник «Гиресунспора» Магомед-Шапи Сулейманов забил «Галатасараю», его гол в итоге стал победным. У него 3 (2+1) очка в 6 последних матчах чемпионата Турции.

14. Стали известны некоторые положения ковид-протокола Кубка Африки. Так, командам придется играть, если наберется 11 футболистов без ковида (в противном случае сборную ждет техническое поражение со счетом 0:2), а при отсутствии вратаря в ворота должен будет встать полевой игрок.

15. Для невакцинированных спортсменов в Британии хотят ввести карантин. Игроки без прививки не смогут играть в АПЛ после гостевых игр ЛЧ и ЛЕ.

16. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвиняют в 8 преступлениях на сексуальной почве. Его освободили под залог до 24 января.

Цитаты дня.

«Тухель упустил титул, отстранив Лукаку перед важнейшим матчем сезона. Это как откусить себе нос в попытке сохранить лицо». Мерсон о «Челси»

Капитан сборной Нигерии: «К Кубку Африки следует относиться с большим уважением. Он на том же уровне, что и ЧМ или Евро»

«Не подписав Роналду, «Ман Сити» увернулся от пули. От Криштиану много проблем. Порой нужно держать рот закрытым». Синклэйр об «МЮ»

«Если они не африканцы, пусть играют в Европе или Азии». Милла недоволен позицией арабских стран по переносу Кубка Африки из Камеруна

Твиттер «Валенсии» о матче с «Реалом»: «Ограбления в Мадриде начинают повторяться»

Виктор Файзулин: «Спартак» в 90-е был гегемоном, никого и близко не было. У «Зенита» сейчас не такое преимущество»