У «ПСЖ» 4 ничьих в 5 последних матчах Лиги 1, сегодня – с «Лионом» (1:1)

В 20-м туре Лиги 1 на выезде сыграл вничью с (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хавбек хозяев открыл счет на 7-й минуте, защитник гостей забил на 76-й.

Парижане продлили серию без поражений в чемпионате Франции до 11 матчей – 6 побед и 5 ничьих. Однако в 5 последних матчах команда тренера 4 раза теряла очки.

У «Лиона» продлилась серия без побед – поражение и 4 ничьих подряд.

«ПСЖ» уверенно лидирует в таблице с отрывом в 11 очков от второго места. «Лион» под руководством тренера , имея 25 балов, идет 11-м.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1