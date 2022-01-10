У «ПСЖ» 4 ничьих в 5 последних матчах Лиги 1, сегодня – с «Лионом» (1:1)

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Петер Бос Тило Керер Лукас Пакета онлайны Футбол

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хавбек хозяев Лукас Пакета открыл счет на 7-й минуте, защитник гостей Тило Керер забил на 76-й.

Парижане продлили серию без поражений в чемпионате Франции до 11 матчей – 6 побед и 5 ничьих. Однако в 5 последних матчах команда тренера Маурисио Почеттино 4 раза теряла очки.

У «Лиона» продлилась серия без побед – поражение и 4 ничьих подряд.

«ПСЖ» уверенно лидирует в таблице с отрывом в 11 очков от второго места. «Лион» под руководством тренера Петера Боса, имея 25 балов, идет 11-м.

Лион – ПСЖ 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 января, 22.45, «Групама Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Лукас Пакета, 1:1 – 76 Керер.
ЛионАнтони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета (Шерки, 71), Бруно Гимараэс (Гюсто, 90), Какре, Дембеле.
ПСЖНавас, Дагба (Керер, 69), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Мишю, 69), Верратти, Паредес (Симонс, 69), Вейналдум (Эбимбе, 83), Икарди, Мбаппе.
Предупреждения:
Верратти (43), Дагба (59), Эмерсон (84), Боатенг (90).

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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