У «ПСЖ» 4 ничьих в 5 последних матчах Лиги 1, сегодня – с «Лионом» (1:1)

В 20-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хавбек хозяев Лукас Пакета открыл счет на 7-й минуте, защитник гостей Тило Керер забил на 76-й.
Парижане продлили серию без поражений в чемпионате Франции до 11 матчей – 6 побед и 5 ничьих. Однако в 5 последних матчах команда тренера Маурисио Почеттино 4 раза теряла очки.
У «Лиона» продлилась серия без побед – поражение и 4 ничьих подряд.
«ПСЖ» уверенно лидирует в таблице с отрывом в 11 очков от второго места. «Лион» под руководством тренера Петера Боса, имея 25 балов, идет 11-м.
- Дата проведения
- 9 января, 22.45, «Групама Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 7 Лукас Пакета, 1:1 – 76 Керер.
-
Лион –
Антони Лопеш, Дюбуа, Боатенг, Да Сильва, Лукеба, Эмерсон, Ауар, Лукас Пакета (Шерки, 71), Бруно Гимараэс (Гюсто, 90), Какре, Дембеле.
-
ПСЖ –
Навас, Дагба (Керер, 69), Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера (Мишю, 69), Верратти, Паредес (Симонс, 69), Вейналдум (Эбимбе, 83), Икарди, Мбаппе.