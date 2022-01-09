Дюков – самый влиятельный человек в российском футболе по итогам исследования РФС. Галицкий и Гинер – в топ-3

Президент РФС Александр Дюков – самая влиятельная персона в российском футболе по версии исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри».
Такой результат получен по итогам анонимного опроса 143 человек – руководителей российского футбола и клубов, действующих футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и представителей других видов деятельности, связанных с футболом.
При этом 58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.
Итоговый результат – процент опрошенных, включивших того или иного кандидата в число самых влиятельных людей. Опрос подразумевал возможность включения нескольких фигур в список.
1. Александр Дюков (президент РФС) – 74,8%.
2. Сергей Галицкий (президент «Краснодара») – 55,0%.
3. Евгений Гинер (президент ЦСКА) – 26,7%.
4. Александр Алаев (генеральный секретарь РФС) – 22,1%.
5. Борис Ротенберг (президент «Сочи») – 20,6%.
6. Сергей Прядкин (экс-президент РПЛ) – 11,5%.
7. Рустем Сайманов (гендиректор «Рубина») – 10,7%.
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