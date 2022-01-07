Ковид-фарс в Серии А, возвращение Кучерова, Латыпов не выступит в Оберхофе из-за коронавируса, «Краснодар» ищет нового тренера, пьяного Игнатьева вывели из ночного клуба и другие новости утра

1. В чемпионате Италии «Милан» победил «Рому» (3:1), «Ювентус» дома сыграл вничью с «Наполи» (1:1). Остальные результаты дня – здесь.

Четыре матча тура, включая игры «Интера», «Аталанты» и «Фиорентины», не состоялись из-за вспышек коронавируса. Все это сопровождалось фарсом: командам с заболевшими игроками не разрешили приехать на матчи, а их соперники выходили на пустые стадионы, зная о о карантине у оппонентов. Такие правила.

Но нет худа без добра: благодаря отмене матча с «Удинезе» Александр Кокорин сделал дубль и отдал голевую в двусторонке.

2. Новака Джоковича пока не выслали из Австралии, несмотря на аннулированную визу из-за отказа прививаться от коронавируса. Рассмотрение апелляции первой ракетки мира перенесено на понедельник, пока серб останется в Мельбурне. Новаку придется жить в гостинице для карантина (где ползают жуки), переселиться к своей команде теннисисту не разрешили. На фоне всего этого МИД Сербии выразил протест послу Австралии. За Джоковича вступился даже президент Сербии.

3. Латыпов сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира по биатлону. Из-за этого Эдуард пропустит спринт и другие гонки в Оберхофе.

4. НХЛ. Форвард «Тампы» Никита Кучеров вернулся на лед после травмы, из-за которой пропустил около 3 месяцев. Он сделал 2 голевые передачи в матче с «Калгари» (4:1) и был признан его 1-й звездой.

«Даллас» завершил в свою пользу перестрелку с «Флоридой» (6:5 Б), Гурьянов набрал 3 (1+2) очка, а Бобровский впервые в сезоне пропустил 5 шайб. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (6:2), одержав 10-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

5. В 1/16 финала Кубка Испании «Атлетико» разгромил клуб «Райо Махадаонда» (5:0), «Севилья» обыграла «Сарагосу» (2:0), а «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга» (1:2).

6. В единственном матче дня в КХЛ «Северсталь» разгромила «Куньлунь» – 7:1. После этого поражения китайский клуб первым потерял шансы на выход в плей-офф.

Также лига перенесла матч «Барыс» – «Ак Барс» в Россию из-за ситуации в Казахстане и отменила матчи «Салавата Юлаева» против «Йокерита» и рижского «Динамо» из-за ковида у уфимцев.

7. «Краснодар» продолжает искать тренера после увольнения Виктора Гончаренко. «Быки» предложили экс-тренеру «Лейпцига» Маршу возглавить клуб, но он отказался. Также «Краснодар» рассматривает Фонсеку и Ди Франческо. А на 8 января запланированы переговоры с экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.

8. Трансферные новости. «Зенит» пытается сбить цену на Габигола, в нем видят замену Азмуну. Также петербуржцы подпишут с Сергеевым контракт до 2025 года на этой неделе. Смолов пройдет медосмотр для «Динамо» 10-11 января, сделка близка к завершению. ЦСКА подпишет вингера «Нью-Йорк Сити» Медину на 3,5 года, его агент подтверждает это. «Локомотив» и Зе Луиш договорились о досрочном расторжении контракта.

«Барса» может арендовать Марсьяля с правом выкупа за 40 млн евро из-за сложностей с подписанием Мораты. Дембеле станет приоритетом «Баварии», если Коман уйдет в конце сезона. «Барселона» следит за ситуацией с истекающим контрактом Рюдигера.

9. НБА. 41 очко Фурнье помогло «Нью-Йорку» выиграть у «Бостона», «Мемфис» разгромил «Детройт» и другие результаты.

10. Гвардиола заразился ковидом. В «Ман Сити» изолирован 21 человек – 7 игроков и 14 сотрудников.

11. Иван Игнатьев шумно отметил 23-летие: нападающий «Рубина» слишком много выпил в ночном клубе, из-за чего охране пришлось вывести его из заведения. В клубе сказали, что не станут наказывать игрока. Но комитет по этике РФС все равно готов рассмотреть инцидент.

12. Агент Зайнутдинова не может связаться с игроком два дня. Хавбек ЦСКА, предположительно, в Казахстане.

13. Четырехкратные чемпионы мира в танцах на льду Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы, чтобы не заразиться коронавирусом перед Пекином-2022.

14. Швейцария призвала МОК перенести Олимпиаду-2022 в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, комитет подтвердил, что Игры пройдут в запланированные сроки.

15. Манчини, Тухель и Гвардиола – претенденты на приз тренеру года The Best от ФИФА.

16. Реванш Петра Яна и Стерлинга состоится 5 марта на UFC 272.

17. Глава лиги Габона обвиняется в сексуальном насилии над молодыми игроками в сотрудничестве с экс-тренером сборной U17.

18. На пятом этапе ралли-рейда «Дакар-2022» Леб приблизился к Аль-Аттие в зачете внедорожников, Каргинов, Петруччи и Латеган выиграли в своих классах.

Цитаты дня.

Черчесов – игрокам «Ференцвароша»: «Забываем слово «проблема» – мне оно не нравится»

Отец Джоковича: «Иисуса пригвоздили к кресту. Он выстоял. Точно так же пытаются распять Новака»

Агбонлахор об «МЮ»: «Сульшер ошибся, пригласив Роналду»

Александр Юдин: «Ротенберг выиграл два Кубка Гагарина и ОИ за 8 лет в роли менеджера. Яковлев и Величкин за это же время – лишь один Кубок на двоих»

Представитель Игнатьева Агузаров о видео из ночного клуба: «Много кто не пьет на свой день рождения? Надо быть кретином, чтобы исподтишка снимать»

Адиев о происходящем в Казахстане: «Как здесь чемпионат проводить, если такое будет продолжаться?»

Жереми о Клоппе: «Стыдно, что тренер «Ливерпуля» не уважает Кубок Африки. Это третий по значимости турнир в мире»

Мама Джоковича о ситуации в Австралии: «Политическая атака, чтобы Новак не стал лучшим в истории. Он революционер, меняющий мир»

Черчесов о стиле работы: «Демократичный диктатор, если одним словом. Анархии в команде быть не может»