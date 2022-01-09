МВД Австралии заявило, что имеет право снова аннулировать визу Джоковича, даже если суд ее восстановит

МВД Австралии направило в суд ответ на апелляцию Новака Джоковича на аннулирование визы, которая будет рассматриваться а понедельник.

В 13-страничном документе ведомство разбирает и оспаривает аргументы юристов серба.

Утверждается, что они могут снова помешать сербу въехать в страну, даже если он выиграет дело. У них есть полномочия повторно аннулировать его визу.

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