КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Металлург» сыграет с «Барысом», «Витязь» против «Авангарда»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Сибирь», «Металлург» сыграет с «Барысом», «Витязь» – с «Авангардом».
Матч СКА – ЦСКА отменен из-за вспышки ковида в московском клубе, матч «Автомобилист» – «Локомотив» отменен из-за ситуации с коронавирусом в клубе из Екатеринбурга.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 10.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 9 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 15.30, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 9 января, 18.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 18.00, «Ледовый дворец Витязь»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.