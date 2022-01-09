КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Металлург» сыграет с «Барысом», «Витязь» против «Авангарда»

В очередной игровой день в КХЛ примет , сыграет с , – с .

Матч СКА – ЦСКА отменен из-за вспышки ковида в московском клубе, матч – отменен из-за ситуации с коронавирусом в клубе из Екатеринбурга.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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