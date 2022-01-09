КХЛ. «Амур» примет «Сибирь», «Металлург» сыграет с «Барысом», «Витязь» против «Авангарда»

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В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Сибирь», «Металлург» сыграет с «Барысом», «Витязь» – с «Авангардом»

Матч СКАЦСКА отменен из-за вспышки ковида в московском клубе, матч «Автомобилист»«Локомотив» отменен из-за ситуации с коронавирусом в клубе из Екатеринбурга. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

Амур – Сибирь
Дата проведения
9 января, 10.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Адмирал – Спартак
Дата проведения
9 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Барыс
Дата проведения
9 января, 15.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Сочи
Дата проведения
9 января, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Нефтехимик
Дата проведения
9 января, 18.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Авангард
Дата проведения
9 января, 18.00, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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