Коляда из-за травмы снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию. Его заменит Мозалев

Российский фигурист пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Его заменит .

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России ( ).

«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине по причине травмы, полученной на тренировке.

Его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге стал бронзовым призером», – говорится в заявлении пресс-службы.

Турнир пройдет с 12 по 16 января в Таллине.