Коляда из-за травмы снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию. Его заменит Мозалев

Российский фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Его заменит Андрей Мозалев.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР).
«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине по причине травмы, полученной на тренировке.
Его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге стал бронзовым призером», – говорится в заявлении пресс-службы.
Турнир пройдет с 12 по 16 января в Таллине.