Коляда из-за травмы снялся с чемпионата Европы по фигурному катанию. Его заменит Мозалев

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Российский фигурист Михаил Коляда пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Его заменит Андрей Мозалев

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине по причине травмы, полученной на тренировке.

Его заменит Андрей Мозалев, который на чемпионате России в Санкт-Петербурге стал бронзовым призером», – говорится в заявлении пресс-службы. 

Турнир пройдет с 12 по 16 января в Таллине. 

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