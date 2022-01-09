«ПСЖ» – наиболее вероятный вариант для Погба. Хавбек не давал «МЮ» понять, что хочет остаться

Полузащитник Поль Погба может бесплатно уйти из следующим летом.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для 28-летнего футболиста, срок контракта которого с «МЮ» истекает в июне, является .

Погба не давал «Юнайтед» понять, что хотел бы продлить соглашение и остаться в клубе, пишет The Times.

Сообщалось, что «МЮ» не делал хавбеку предложений по новому контракту с лета.

Сейчас француз травмирован, он повредил бедро в начале ноября, находясь в расположении сборной. Вчера стало известно, что его восстановление затягивается. Погба вернется к тренировкам через 4-5 недель.

Статистику центрального полузащитника можно изучить здесь.