НБА. «Бруклин» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

В воскресенье, 9 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

«Бруклин» принимает на своей арене .

Клэй Томпсон, пропустивший 2,5 года из-за травм, вернется в состав в домашнем матче против .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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