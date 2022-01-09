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    НБА. «Бруклин» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

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    В воскресенье, 9 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.

    «Бруклин» принимает на своей арене «Сан-Антонио».

    Клэй Томпсон, пропустивший 2,5 года из-за травм, вернется в состав «Голден Стэйт» в домашнем матче против «Кливленда».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Бруклин – Сан-Антонио 42:45 (2 четверть)
    Дата проведения
    9 января, 20.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча
    Бруклин
    Дюрэнт (11), Харден (5 + 9 передач), Миллс (5), Клэкстон (4), Дьюк (0) – старт; Томас (7), Гриффин (4), Бембри (4), Шарп (2), Джонсон (0).
    Сан-Антонио
    Уокер (12), Мюррэй (9 + 7 передач), Примо (7), Пелтль (4), Бэйтс-Диоп (0) – старт; Форбс (5), Уискэмп (3), Т. Джонсон (3), Кейкок (2), Лэндейл (0).

    Клипперс – Атланта
    Дата проведения
    9 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    Торонто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    10 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Вашингтон
    Дата проведения
    10 января, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Денвер
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Paycom Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Миннесота
    Дата проведения
    10 января, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Чикаго
    Дата проведения
    10 января, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Кливленд
    Дата проведения
    10 января, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    10 января, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Мемфис
    Дата проведения
    10 января, 05.30, «Crypto.com Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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