НБА. «Бруклин» – «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» примет «Кливленд» и другие матчи

В воскресенье, 9 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 10 матчей.
«Бруклин» принимает на своей арене «Сан-Антонио».
Клэй Томпсон, пропустивший 2,5 года из-за травм, вернется в состав «Голден Стэйт» в домашнем матче против «Кливленда».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 20.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (11), Харден (5 + 9 передач), Миллс (5), Клэкстон (4), Дьюк (0) – старт; Томас (7), Гриффин (4), Бембри (4), Шарп (2), Джонсон (0).
- Сан-Антонио
- Уокер (12), Мюррэй (9 + 7 передач), Примо (7), Пелтль (4), Бэйтс-Диоп (0) – старт; Форбс (5), Уискэмп (3), Т. Джонсон (3), Кейкок (2), Лэндейл (0).
- Дата проведения
- 9 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 10 января, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 10 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 10 января, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 10 января, 04.30, «Chase Center»
- Дата проведения
- 10 января, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 10 января, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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