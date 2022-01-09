КХЛ, вероятно, остановит сезон из-за коронавируса (Алексей Шевченко)

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КХЛ в ближайшее время может объявить о паузе в регулярном чемпионате из-за коронавируса.

«Вероятно, завтра чемпионат КХЛ встает на паузу до особого распоряжения», – написал журналист Алексей Шевченко.

В последнее время в клубах лиги увеличилось число выявленных случаев коронавируса.

Так, в «Салавате Юлаеве», как сообщается, положительные тесты сдали 26 хоккеистов. Также у 17 представителей ЦСКА ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

На данный момент в КХЛ перенесены уже 12 матчей регулярного чемпионата.

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