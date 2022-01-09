Клопп о своем COVID: «Благодарю Бога за вакцинацию. Все прошло в легкой форме»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил свое состояние после заражения коронавирусом.

«Могу сказать, что я в порядке и с нетерпением жду возвращения к работе. Я благодарю Бога за вакцинацию, потому что, хотя я и чувствовал себя не очень хорошо, все прошло в легкой форме.

И я уверен, что все сложилось именно так потому, что мне посчастливилось получить несколько доз вакцины, включая бустерную», – отметил Клопп.

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