Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинированы перед Олимпийскими играми в Пекине

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Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, не будут вакцинироваться от коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган

«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», – сказал Коган.

Из российских фигуристов, которые выступят на предолимпийском чемпионате Европы, несовершеннолетними являются Камила Валиева (15 лет), Александра Трусова (17) и Анна Щербакова (17). 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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