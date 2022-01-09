Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинированы перед Олимпийскими играми в Пекине

Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине, не будут вакцинироваться от коронавируса.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», – сказал Коган.
Из российских фигуристов, которые выступят на предолимпийском чемпионате Европы, несовершеннолетними являются Камила Валиева (15 лет), Александра Трусова (17) и Анна Щербакова (17).
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.