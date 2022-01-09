Введение качественных критериев для иностранцев либо отмена лимита – оптимальные решения по легионерам по итогам исследования РФС

Большинство участников исследования РФС «Российский футбол: взгляд изнутри» высказалось за необходимость изменения лимита на легионеров.

Такой результат получен по итогам анонимного опроса 143 человек – руководителей российского футбола и клубов, действующих футболистов, тренеров (в том числе детских), врачей, судей, журналистов, агентов, юристов и представителей других видов деятельности, связанных с футболом.

58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.

Более 40% участников опроса в обеих группах высказались за то, чтобы ввести качественные критерии для легионеров.

Более 35% респондентов среди игравших в футбол считают, что лимит необходимо отменить. Среди не игравших таких более 25%.

Почти 15% среди не игравших в футбол считают, что лимит менять не нужно. Среди бывших футболистов за это выступают 5%.

Более 10% из не игравших в футбол предложили заменить лимит на критерии по доморощенным и молодым игрокам. 3% игравших в футбол поддержали эту идею.

8% респондентов из числа игравших в футбол выступили за ужесточение лимита. Среди не игравших никто не поддержал этот вариант.

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