Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Валенсии»

В 20-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Барселона» сыграет с «Гранадой» на выезде, «Реал» будет противостоять «Валенсии».
В воскресенье «Райо Вальекано» сыграет с «Бетисом», «Севилья» – с «Хетафе», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Вильярреалом».
Завершится тур в понедельник матчем «Эспаньол» – «Эльче».
20-й тур
- Дата проведения
- 8 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Дуарте, Везу, Энрик Франкеса, Барди, Робер, Кампанья, Пепелу, Сольдадо, Рохер Марти.
- Дата проведения
- 8 января, 18.15, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 8 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 9 января, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 9 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 9 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 10 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.