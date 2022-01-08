Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Валенсии»

В 20-м туре Ла Лиги примет «Сельту», сыграет с «Гранадой» на выезде, «Реал» будет противостоять «Валенсии».

В воскресенье сыграет с , – с , проведет гостевой матч с .

Завершится тур в понедельник матчем – .

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20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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