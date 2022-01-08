Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Гранады», «Реал» против «Валенсии»

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В 20-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» примет «Сельту», «Барселона» сыграет с «Гранадой» на выезде, «Реал» будет противостоять «Валенсии».

В воскресенье «Райо Вальекано» сыграет с «Бетисом», «Севилья» – с «Хетафе», «Атлетико» проведет гостевой матч с «Вильярреалом»

Завершится тур в понедельник матчем «Эспаньол»«Эльче»

Чемпионат Испании

20-й тур

Леванте – Мальорка
Дата проведения
8 января, 16.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
ЛевантеФернандес, Мирамон, Дуарте, Везу, Энрик Франкеса, Барди, Робер, Кампанья, Пепелу, Сольдадо, Рохер Марти.
МальоркаРоман, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Батталья, Руис де Галаррета, Санчес, Кубо, Фер Ниньо, Льябрес.

Реал Сосьедад – Сельта
Дата проведения
8 января, 18.15, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Гранада – Барселона
Дата проведения
8 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

Реал Мадрид – Валенсия
Дата проведения
8 января, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика

Райо Вальекано – Бетис
Дата проведения
9 января, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Севилья – Хетафе
Дата проведения
9 января, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

Алавес – Атлетик
Дата проведения
9 января, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика

Осасуна – Кадис
Дата проведения
9 января, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

Вильярреал – Атлетико
Дата проведения
9 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

Эспаньол – Эльче
Дата проведения
10 января, 23.00, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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