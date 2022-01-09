У ИИХФ нет соглашения с ФХР об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что организация не заключала соглашения с ФХР касательно участия игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.

«Матч ТВ» сообщил, что МОК и ИИХФ не будут препятствовать включению игроков НХЛ в олимпийскую заявку, если они ранее были внесены в расширенный список кандидатов.

«Никакого соглашения между ИИХФ и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет.

ИИХФ просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», – сказал Тардиф.

Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховок и компенсаций («Матч ТВ»)