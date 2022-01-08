Кубок Англии. «Челси» забил 5 мячей «Честерфилду», «Эвертон» выбил «Халл» в дополнительное время, «Ньюкасл» вылетел от клуба 3-го дивизиона

3-й раунд Кубка Англии стартовал в пятницу. в гостях крупно обыграл (4:1) из 4-го английского дивизиона.

В субботу разнес «Честерфилд» (5:1) из 5-го дивизиона.

9 января свои матчи проведут , и , а на 10 января запланирована игра с «Астон Виллой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание матчей 3-го раунда Кубка Англии смотрите здесь.

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