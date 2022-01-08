Кубок Англии. «Челси» забил 5 мячей «Честерфилду», «Эвертон» выбил «Халл» в дополнительное время, «Ньюкасл» вылетел от клуба 3-го дивизиона

3-й раунд Кубка Англии стартовал в пятницу. «Манчестер Сити» в гостях крупно обыграл «Суиндон» (4:1) из 4-го английского дивизиона.
В субботу «Челси» разнес «Честерфилд» (5:1) из 5-го дивизиона.
9 января свои матчи проведут «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», а на 10 января запланирована игра «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой».
- Дата проведения
- 8 января, 15.45, «Нью Ден»
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Миллуолл –
Лонг, Макнамара, Пирс (Беннетт, 62), Хатчинсон, Купер, Мэлоун, Сэвилл (Кифтенбелд, 50), Митчелл, Афобе (Бери, 81), Брэдшоу (Смит, 81), Оджо (Боатенг, 81).
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Кристал Пэлас –
Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Ридевалд, 88), Хьюз (Миливоевич, 81), Галлахер, Эзе (Бентеке, 64), Олисе (Клайн, 88), Матета (Эдуар, 65).
- Дата проведения
- 8 января, 18.00, «Вейл Парк»
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Порт Вейл –
Стоун, Мартин, Смит, Кэсс, Гиббонс (Беннинг, 59), Уоррелл, Конлон, Петт (Уокер, 81), Гэррити, Амоо (Политик, 59), Уилсон (Хэрретт, 54).
- Дата проведения
- 8 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
- Голы:
- 1:0 – 7, пенальти Тилеманс, 2:0 – 25 Мэддисон, 2:1 – 27 Жоао Педро, 3:1 – 54 Барнс, 4:1 – 85 Олбрайтон.
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Лестер –
Уорд, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Брант, Олбрайтон, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).
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Уотфорд –
Бахманн, Кэткарт, Сьерральта, Моррис, Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58), Эрнандес, Жоао Педро (Forde, 74).
- Предупреждение:
- Дэйли-Кэмпбелл (36).
- Дата проведения
- 8 января, 18.00, «Хоторнс»
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Вест Бромвич –
Баттон, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Кипре, Рич, Ливермор (Клири, 100), Филлипс (Диангана, 64), Робинсон (Тэйлор, 79), Грант (Феллоуз, 79), Гарднер-Хикман (Эшуорт, 68).
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Брайтон –
Схерпен, Оффиа (Кукурелья, 55), Даффи, Берн, Велтман (Фергюсон, 76), Марч, Гросс, Мвепу (Мак Аллистер, 28), Уэлбек (Троссард, 56), Мопе, Альсате (Модер, 76).
- Удаление:
- Кипре (69).
- Дата проведения
- 8 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 0:1 – 56 Айронсайд.
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер, Шер, Крафт, Ритчи (Манкильо, 78), Шелви, Лонгстафф (Альмирон, 60), Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60), Жоэлинтон.
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Кембридж –
Митов, Уильямс, Айрдейл, Окедина, Данк, Дигби, Мэй (О`Нил, 90), Брофи, Уорман (Хулахан, 61), Айронсайд, Ниббс (Лэнкстер, 76).
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Кей Си Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 1 Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.
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Халл –
Бакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.
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Эвертон –
Бегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).
- Предупреждения:
- Миколенко (45), Хаддлстоун (90), Годфри (114).
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 6 Вернер, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 20 Лукаку, 4:0 – 39 Кристенсен, 5:0 – 55, пенальти Зиеш, 5:1 – 80 Асанте.
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Челси –
Беттинелли, Кристенсен (Бейкер, 59), Сарр, Холл, Зиеш, Ковачич (Лофтус-Чик, 46), Сауль, Пулишич (Вейл, 58), Лукаку (Хавертц, 46), Вернер, Хадсон-Одои (Баркли, 66).
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Честерфилд –
Лоуч, Ганнинг (Граймз, 61), Керр, Кролл, Кинг (Миллер, 46), Уиттл, Уэстон, Ойелеке (Магуайр, 73), Келлермен (Асанте, 66), Khan (Мэндвилл, 46), Тшиманга.
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Либерти Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 8 Редмонд, 1:1 – 77 Пиру, 2:1 – 94, автогол Беднарек, 2:2 – 95 Эльюнусси, 2:3 – 102 Лонг.
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Суонси –
Хэймер, Нотон, Беннетт, Купер (Нтчам, 62), Мэннинг, Смит (Уильямс, 114), Уолш (Граймз, 61), Даунс, Каллен (Данда, 85), Пиру, Обафеми (Фултон, 90).
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Саутгемптон –
Форстер, Валери, Стивенс, Беднарек, Перро, Армстронг (Диалло, 65), Телла (Эльюнусси, 77), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Армстронг, 65), Броя (Лонг, 78).
- Удаление:
- Валери (30).
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 9 января, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 января, 20.10, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 10 января, 22.55, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Каунти Граунд»
- Голы:
- 0:1 – 14 Бернарду Силва, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 0:3 – 59 Гюндоган, 1:3 – 78 Маккерди, 1:4 – 82 Палмер.
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Суиндон –
Уорд, Кесслер, Конрой, Хант, Одимайо (Кричлоу, 71), Яндоло, Глэдуин (Уильямс, 71), Рид (Ист, 87), Лайден, Маккерди (Дабре, 87), Симпсон (Парсонс, 83).
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Манчестер Сити –
Стеффен, Уокер, Аке (Мбете-Тату, 86), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Лавиа, 83), де Брюйне (Макати, 66), Родри, Бернарду Силва, Палмер (Кайки, 86), Габриэл Жезус.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание матчей 3-го раунда Кубка Англии смотрите здесь.