Кубок Англии. «Челси» забил 5 мячей «Честерфилду», «Эвертон» выбил «Халл» в дополнительное время, «Ньюкасл» вылетел от клуба 3-го дивизиона

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3-й раунд Кубка Англии стартовал в пятницу. «Манчестер Сити» в гостях крупно обыграл «Суиндон» (4:1) из 4-го английского дивизиона.

В субботу «Челси» разнес «Честерфилд» (5:1) из 5-го дивизиона.

9 января свои матчи проведут «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон», а на 10 января запланирована игра «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой».

Кубок Англии

Миллуолл – Кристал Пэлас 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
8 января, 15.45, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Афобе, 1:1 – 46 Олисе, 1:2 – 58 Матета.
МиллуоллЛонг, Макнамара, Пирс (Беннетт, 62), Хатчинсон, Купер, Мэлоун, Сэвилл (Кифтенбелд, 50), Митчелл, Афобе (Бери, 81), Брэдшоу (Смит, 81), Оджо (Боатенг, 81).
Кристал ПэласБатленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Ридевалд, 88), Хьюз (Миливоевич, 81), Галлахер, Эзе (Бентеке, 64), Олисе (Клайн, 88), Матета (Эдуар, 65).
Предупреждения:
Шлупп (26), Митчелл (56), Батленд (82).

 

Порт Вейл – Брентфорд 1:4 (0:1, 1:3)
Дата проведения
8 января, 18.00, «Вейл Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Форсс, 0:2 – 66 Мбемо, 1:2 – 70 Хэрретт, 1:3 – 76 Мбемо, 1:4 – 87, пенальти Мбемо.
Порт ВейлСтоун, Мартин, Смит, Кэсс, Гиббонс (Беннинг, 59), Уоррелл, Конлон, Петт (Уокер, 81), Гэррити, Амоо (Политик, 59), Уилсон (Хэрретт, 54).
БрентфордЛессль, Стивенс, Айер (Роэрслев, 62), Соренсен, Пиннок, Томпсон (Тоуни, 83), Янельт (Баптист, 71), Бидструп, Годдос (Пирт-Харрис, 82), Висса (Мбемо, 62), Форсс.

 

Лестер – Уотфорд 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
8 января, 18.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7, пенальти Тилеманс, 2:0 – 25 Мэддисон, 2:1 – 27 Жоао Педро, 3:1 – 54 Барнс, 4:1 – 85 Олбрайтон.
ЛестерУорд, Вестергор, Чоудури, Дэйли-Кэмпбелл (Марсал, 46), Тилеманс, Мэддисон, Барнс, Брант, Олбрайтон, Перес (Макатир, 74), Лукман (Алвес, 86).
УотфордБахманн, Кэткарт, Сьерральта, Моррис, Сиссоко (Конте, 74), Клеверли (Гослинг, 63), Туфан (Куцка, 64), Нгакиа, Флетчер (Сема, 58), Эрнандес, Жоао Педро (Forde, 74).
Предупреждение:
Дэйли-Кэмпбелл (36).

 

Вест Бромвич – Брайтон 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Дата проведения
8 января, 18.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Робинсон, 1:1 – 81 Модер, 1:2 – 98 Мопе.
Вест БромвичБаттон, Ферлонг, Бартли, Таунсенд, Кипре, Рич, Ливермор (Клири, 100), Филлипс (Диангана, 64), Робинсон (Тэйлор, 79), Грант (Феллоуз, 79), Гарднер-Хикман (Эшуорт, 68).
БрайтонСхерпен, Оффиа (Кукурелья, 55), Даффи, Берн, Велтман (Фергюсон, 76), Марч, Гросс, Мвепу (Мак Аллистер, 28), Уэлбек (Троссард, 56), Мопе, Альсате (Модер, 76).
Предупреждения:
Ливермор (40), Кипре (67), Таунсенд (96), Рич (102).
Удаление:
Кипре (69).

 

Ньюкасл – Кембридж 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
8 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56 Айронсайд.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Крафт, Ритчи (Манкильо, 78), Шелви, Лонгстафф (Альмирон, 60), Фрэйзер, Сен-Максимен, Мерфи (Уиллок, 60), Жоэлинтон.
КембриджМитов, Уильямс, Айрдейл, Окедина, Данк, Дигби, Мэй (О`Нил, 90), Брофи, Уорман (Хулахан, 61), Айронсайд, Ниббс (Лэнкстер, 76).
Предупреждения:
Ниббс (66), Лэнкстер (79).

 

Халл – Эвертон 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
Дата проведения
8 января, 20.30, «Кей Си Стэдиум»
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Голы:
1:0 – Смит, 1:1 – 21 Грэй, 1:2 – 31 Андре Гомеш, 2:2 – 71 Лонгмэн, 2:3 – 99 Таунсенд.
ХаллБакстер, Маклафлин, Бернард, Гривз, Уильямс (Лонгмэн, 63), Смоллвуд (Хаддлстоун, 63), Догерти (Монкур, 63), Ханимен, Ивз, Смит (Хайндз, 105), Льюис-Поттер.
ЭвертонБегович, Кенни (Дукуре, 74), Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Андре Гомеш (Гбамен, 88), Грэй (Доббин, 105), Рондон (Тосун, 117), Гордон (Таунсенд, 66).
Предупреждения:
Миколенко (45), Хаддлстоун (90), Годфри (114).

 

Челси – Честерфилд 5:1 (4:0, 1:1)
Дата проведения
8 января, 20.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Вернер, 2:0 – 18 Хадсон-Одои, 3:0 – 20 Лукаку, 4:0 – 39 Кристенсен, 5:0 – 55, пенальти Зиеш, 5:1 – 80 Асанте.
ЧелсиБеттинелли, Кристенсен (Бейкер, 59), Сарр, Холл, Зиеш, Ковачич (Лофтус-Чик, 46), Сауль, Пулишич (Вейл, 58), Лукаку (Хавертц, 46), Вернер, Хадсон-Одои (Баркли, 66).
ЧестерфилдЛоуч, Ганнинг (Граймз, 61), Керр, Кролл, Кинг (Миллер, 46), Уиттл, Уэстон, Ойелеке (Магуайр, 73), Келлермен (Асанте, 66), Khan (Мэндвилл, 46), Тшиманга.
Предупреждения:
Сауль (8), Кинг (29).

 

Суонси – Саутгемптон 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
Дата проведения
8 января, 20.30, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Редмонд, 1:1 – 77 Пиру, 2:1 – 94, автогол Беднарек, 2:2 – 95 Эльюнусси, 2:3 – 102 Лонг.
СуонсиХэймер, Нотон, Беннетт, Купер (Нтчам, 62), Мэннинг, Смит (Уильямс, 114), Уолш (Граймз, 61), Даунс, Каллен (Данда, 85), Пиру, Обафеми (Фултон, 90).
СаутгемптонФорстер, Валери, Стивенс, Беднарек, Перро, Армстронг (Диалло, 65), Телла (Эльюнусси, 77), Ромеу, Уорд-Проуз, Редмонд (Армстронг, 65), Броя (Лонг, 78).
Предупреждения:
Валери (3), Беннетт (43), Купер (45), Уолш (59), Данда (90), Стивенс (90).
Удаление:
Валери (30).

 

Тоттенхэм – Моркэм
Дата проведения
9 января, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Шрусбери
Дата проведения
9 января, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Лидс
Дата проведения
9 января, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
9 января, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ноттингем Форест – Арсенал
Дата проведения
9 января, 20.10, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
Дата проведения
10 января, 22.55, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

 

Суиндон – Манчестер Сити 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
7 января, 23.00, «Каунти Граунд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Бернарду Силва, 0:2 – 28 Габриэл Жезус, 0:3 – 59 Гюндоган, 1:3 – 78 Маккерди, 1:4 – 82 Палмер.
СуиндонУорд, Кесслер, Конрой, Хант, Одимайо (Кричлоу, 71), Яндоло, Глэдуин (Уильямс, 71), Рид (Ист, 87), Лайден, Маккерди (Дабре, 87), Симпсон (Парсонс, 83).
Манчестер СитиСтеффен, Уокер, Аке (Мбете-Тату, 86), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Лавиа, 83), де Брюйне (Макати, 66), Родри, Бернарду Силва, Палмер (Кайки, 86), Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Родри (64), Уокер (80), Макати (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание матчей 3-го раунда Кубка Англии смотрите здесь.

Календарь Кубка Англии

Статистика Кубка Англии

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