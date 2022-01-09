Участники исследования «Российский футбол: взгляд изнутри» ответили на вопрос, завышены ли доходы российских футболистов.

Более 60% респондентов, не игравших в футбол, считают, что в зарплаты завышены, а в других лигах, где выступают российские игроки, зарплаты адекватные.

Вторым по популярности ответом среди не игравших в футбол оказался «в РПЛ завышены, в других лигах – меньше, чем заслуживают». Третий по популярности вариант – «нет, получают столько, сколько заслуживают».

Примечательно, что среди игравших в футбол доминирует мнение, что российские футболисты получают столько, сколько заслуживают – больше 35% выбрали этот ответ. Два других упомянутых варианта среди игравших в футбол респондентов набрали около 30% голосов каждый.

Менее 5% участников в обеих группах выбрали вариант «все футболисты получают меньше, чем заслуживают».

Суммарно почти 70% участников опроса считают зарплаты футболистов в РПЛ слишком большими.

Кроме того, в исследовании был задан следующий вопрос: «Какой должна быть зарплата футболиста в РПЛ?»

Среди обеих групп участников опроса наиболее популярным стал ответ «0,5-1 млн долларов в год». На втором месте – вариант «100-500 тысяч долларов в год», на третьем – «более 1 млн долларов в год» (20% игравших в футбол выбрали этот вариант), на последнем – вариант «не более 100 тысяч долларов в год».

Суммарно в обеих группах более 80% респондентов считают, что зарплата игрока РПЛ должна быть не более 1 млн долларов в год.

В анонимном опросе участвовали 143 человека – руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты, тренеры (в том числе детские), врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы и представители других видов деятельности, связанных с футболом.

58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.

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