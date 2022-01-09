Больше половины участников исследования РФС не исключают, что в РПЛ есть договорные матчи. Почти 10% уверены в этом

Участники исследования «Российский футбол: взгляд изнутри» ответили на вопрос, существуют ли сейчас в договорные матчи.

Больше половины участников исследования не исключают, что в РПЛ есть договорные матчи, 9,6% уверены в этом. 7,4% респондентов убеждены, что в РПЛ таких игр нет.

Примечательно, что за варианты «однозначно да» и «скорее всего, да» чаще голосовали респонденты, игравшие в футбол на профессиональном уровне. За вариант «однозначно нет» проголосовали почти 15% не игравших в футбол, среди игравших этот вариант выбрал 1% участников.

Также участникам исследования задали вопрос: «Слышали ли вы от достоверного источника о договорном матче в любой из лиг?»

Среди игравших в футбол утвердительно ответил 51%, 49 процентов сказали «нет». Среди не игравших «да» сказали 27%, «нет» – 73.

В анонимном опросе участвовали 143 человека – руководители российского футбола и клубов, действующие футболисты, тренеры (в том числе детские), врачи, судьи, журналисты, агенты, юристы и представители других видов деятельности, связанных с футболом.

58% респондентов играли в футбол на профессиональном уровне, 42% – не играли.

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