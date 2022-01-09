Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховок и компенсаций («Матч ТВ»)

работает над вариантами с поездкой игроков на Олимпиаду-2022, несмотря на отказ от участия лиги в играх в Пекине.

Как пишет , и не будут препятствовать включению игроков НХЛ в олимпийскую заявку, если они ранее были внесены в расширенный список кандидатов.

ФХР, со своей стороны, готова взять на себя вопросы со страховками и компенсацией за пропуск 2-3 недель сезона НХЛ, если в клубах хоккеистам не будут платить зарплату.

Отмечается также, что карантин в Китае будет составлять максимум 5 дней. При этом ранее говорилось о сроке до 5 недель. В случае заболевания можно будет вернуться в Россию – будет организован чартерный самолет из Пекина.

Представители сборной России уверены, что если игроки НХЛ смогут договориться со своими клубами, то смогут принять участие в .

В то же время вопрос с позицией лиги по поводу персонального участия игроков с действующими контрактами остается открытым. По данным адвокатов профсоюза, НХЛ не позволит игрокам расторгать контракты, а затем переподписывать их с теми же клубами.