Депутат Журова: «Чем дольше фанаты будут бойкотировать матчи, тем больше будет поводов для введения Fan ID»

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала появившуюся информацию о том, что фанаты и бойкотируют дерби из-за введения Fan ID.

Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» сообщил, что дерби в 19-м туре РПЛ 26 февраля на «Открытие Банк Арене» пройдет без активных фанатов.

«Закон, может, и подписали, но еще рано бойкотировать. Я считаю, что нужно договариваться. Пусть выходят на правительство, свою футбольную федерацию, чтобы проговаривать все условия.

Паспорт болельщика в моем понимании введен для того, чтобы мы под каждое соревнование не принимали новый закон. Так было всегда. Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков.

Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика», – сказала Журова.

Фанаты «Зенита» не будут оформлять Fan ID – весь актив против. Жестко высказались первыми в стране