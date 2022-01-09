Билл Дэйли: «Ни один хоккеист НХЛ не будет участвовать в ОИ. Исключений не планируется»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о том, могут ли клубы отпустить российских игроков на Олимпиаду-2022 по взаимной договоренности.

Ранее появилась информация о том, что сборная России работает над вариантами с поездкой хоккеистов НХЛ на ОИ, несмотря на отказ лиги от участия.

«Ни один хоккеист с действующим контрактом НХЛ не будет участвовать в предстоящей Олимпиаде.

Никаких исключений для отдельных групп игроков не планируется», – сказал Дэйли.



У ИИХФ нет соглашения с ФХР об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022

Сборная России работает над вариантами с поездкой игроков НХЛ на ОИ. МОК и ИИХФ не против, ФХР готова к выплате страховок и компенсаций («Матч ТВ»)