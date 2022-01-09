Логинов трижды промахнулся на последней стрельбе и упустил победу в пасьюте. Он лидировал с почти минутным преимуществом

Российский биатлонист Александр Логинов упустил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

К последней стрельбе он подходил лидером с преимуществом 52 секунды, но допустил три промаха. После штрафных кругов он ушел в гонку, отставая на 20 секунд.

На первое место переместился француз Кентен Фийон-Майе, который отстрелял стойку без ошибок.

Логинов занял на финише итоговое пятое место.

⚡ Фийон-Майе выиграл гонку преследования на Кубке мира, Логинов – 5-й, Бабиков – 10-й, Серохвостов – 11-й, Цветков – 12-й