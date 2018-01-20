Ярослава Магучих о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому благодарна людям, которые меня поддерживали»

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о совместном фото с россиянкой Марией Ласицкене, из-за которого подверглась травле в соцсетях.

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», – сказала Магучих.

На Олимпиаде в Токио Магучих и Ласицкене выступали на соревнованиях по прыжкам в высоту, где украинка взяла бронзу, а россиянка – золото.

Легкоатлетку Магучих вызвали в Минобороны Украины из-за совместного фото с россиянкой Ласицкене