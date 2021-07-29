«Локомотив» подготовил ролик к игре с «Зенитом»: «Время дать сдачи»

«Локомотив» опубликовал ролик перед матчем 4-го тура против .

«Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам 🔴🟢. 15.08.2021. «РЖД Арена», – говорится в подписи к видео.

В прошлом сезоне в 28-м туре «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1, а в прошлом месяце питерцы одержали крупную победу в Суперкубке России – 3:0.

примет «Зенит» 15 августа, начало – в 17:30 по московскому времени.