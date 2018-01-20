Ярослава Магучих о фото с Ласицкене: «Нам проводили инструктаж. Но я была на эмоциях. Мы просто поздравили друг друга»

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих объяснила, почему сделала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

На соревнованиях по прыжкам в высоту Ласицкене завоевала золото, Магучих – бронзу. Серебро досталось австралийке Николе Макдермотт.

«Да, нам (в сборной Украины) проводили инструктаж. Но я была на эмоциях, это были эмоциональные соревнования для меня. Я еще молодая спортсменка, а это Олимпийские игры. У меня были физические проблемы, но я очень была рада, что я справилась. Мы просто поздравили друг друга, как и спортсменку из Австралии.

Прежде всего, ничто не испортит впечатление от Олимпийских игр, потому что это – соревнования, на которые стремится попасть каждый спортсмен. И, когда я уже попала, и уже в квалификации поняла, что я финалистка Олимпийских игр – эти эмоции никто не испортит», – сказала Магучих.

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны