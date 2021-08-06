«Челси» купил Лукаку у «Интера» за 115 млн евро. Контракт – до 2026 года

Форвард Ромелу Лукаку покинул «Интер».

Новым клубом 28-летнего нападающего стал «Челси». Контракт бельгийца рассчитан до 2026 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 115 миллионов евро, а сам футболист будет получать 12 миллионов евро в год и бонусы.

Лукаку провел в два сезона, забив за 72 матча в Серии А 47 голов. Этой весной он выиграл с клубом чемпионат Италии.

Ранее форвард уже выступал за . Он принадлежал клубу с 2011 по 2014 год, однако два сезона за это время провел в аренде в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне».

Подробно со статистикой Лукаку можно ознакомиться здесь.

Фото: официальный сайт «Челси»

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