Карпин о стычке с Зиданом: «Кто он такой, чтобы мне дерзить? А для всех у нас: о, Карпин Зидану что-то сказал. Это ментальность такая»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил о стычке с во время матча против (0:0) на выезде 17 апреля 2002 года.

– На «Стад де Франс» драка была, правильно?

– Да какая разница, драка или не драка? Дело не в этом. Что на поле – драться, толкаться, пихаться – не бывает драк на поле за редчайшим исключением. Потолкались, попихались.

Какой конфликт? Кто-то кого-то задел, сказал что-то. Это не конфликт даже. Это не драка никакая. Это на поле. Эмоции на поле.

– Но это было дерзко с вашей стороны?

– Что значит «дерзко»? Это не дерзко. Это дерзко для него, а не для меня. Что значит «дерзко для меня»?

Это, понимаешь, ментальность твоя: что это дерзко для меня – Зидану что-то сказать. А я считаю, что это дерзко с его стороны – мне что-то сказать. Вот, твоя ментальность такая. И это надо менять.

Да кто он такой, Зидан, чтобы мне, Карпину – ну, понимаешь, о чем я сейчас – что мне, Карпину, какой-то Зидан говорит!

А для всех у нас здесь: о, Карпин Зидану что-то сказал! И что? Что такое? На поле: вот он Зидан, уберите ему футболку, фамилию – ну, Зидан и Зидан. Футболист какой-то сборной Франции. Ну, окей, и что? Почему он мне дерзит?

– Как вы это донесете до футболистов сборной России?

– Пока не знаю. Может, они такие уже. Это просто надо вытащить. Или в них этого вообще нет. Не знаю еще. Надо с ними познакомиться, поговорить. Пообщаться, посмотреть. Это как минимум, – сказал Карпин.

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