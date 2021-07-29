Месси будет получать часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте

Зарплата нападающего в включает в себя выплаты в криптовалюте, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

О том, какой процент зарплаты 34-летний аргентинец будет получать в токенах «ПСЖ», не сообщается. Однако есть информация о том, что объем выплат в токенах Месси будет большим.

Болельщики «ПСЖ» могут получить так называемые фанатские токены, участвуя в опросах, организованных клубом. Токенами можно торговать на бирже или обменивать на эксклюзивные награды. На данный момент стоимость токена «ПСЖ» – 41 доллар.

«ПСЖ» не единственный европейский клуб, у которого есть собственные токены. В частности, в этом году их запустили «Манчестер Сити» и «Милан».

Ранее стало известно, что за два года Месси заработает в «ПСЖ» больше 120 млн евро.