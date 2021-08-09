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    Кавай Ленард договорился с «Клипперс» о 4-летнем контракте на 176,3 млн долларов

    Теги переходы Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

    Свободный агент Кавай Ленард (30 лет, 201 см) решил остаться в «Клипперс» и провести в команде еще несколько сезонов.

    Звездный форвард договорился с клубом о подписании 4-летнего контракта на 176,3 миллиона долларов, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

    Напомним, что этим летом Ленард отказался от опции игрока на 36 миллионов и вышел на рынок свободных агентов. Проходила информация, что Кавай выбирает между длительным контрактом и сделкой на один сезон, чтобы в 2022 году претендовать на 5-летнее соглашение на сумму 235 миллионов.

    13 июля Ленард перенес операцию по поводу частичного разрыва крестообразной связки колена, полученного по ходу плей-офф-2021. Калифорнийская команда в этом сезоне впервые в истории добралась до финала конференции.

    В 52 матчах прошедшей регулярки 2-кратный MVP финальных серий набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи в среднем за встречу, реализуя 51,2% бросков с игры, 39,8% трехочковых и 88,5% штрафных попыток.

    «Клипперс» и «Даллас» подарили безумную серию. Лука выдавал невероятные объемы, Кавай – невероятный процент

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