Карпин о Дзюбе: «Если бы в РФС мне сказали, что кого-то надо вызывать, то меня бы в сборной не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну высказался о форварде Артеме Дзюбе.

– . Вы сказали: если будет играть хорошо, то добро пожаловать. Но он капитан.

– Был.

– Был?

– На чемпионате Европы он был капитаном.

– Сейчас он не капитан сборной России?

– А вы знаете, кто вообще сейчас в сборной будет?

– Нет, не знаю.

– И я не знаю.

– Но, наверное, Дзюба будет? Или нет?

– Не знаю.

– Хорошо.

– В твоей голове есть состав сборной. Не только у тебя. У всех. Я не знаю, кто будет в сборной. А уж тем более – кто будет капитаном. Для начала нужно выбрать 20 с чем-то футболистов. 27, 28 – сколько там заявка. А потом уже смотреть, кто будет капитаном.

– У вас с Дзюбой отношения специфические. Это же не секрет?

– Да, естественно.

– Об этом же публично говорил он, вы говорили. Конфликт в «Спартаке» и так далее. Вы говорите, что все будет нормально. Но, зная Дзюбу, его эмоции... Вы тоже человек эмоциональный.

– Если это будет нужно, то будет разговор (10 августа Карпин действительно встретился с Дзюбой в Санкт-Петербурге и разговаривал с ним больше часа – примечание Sports.ru).

– с вами тему Дзюбы проговаривал?

– Нет.

– Ни Дюков, ни Алаев – ни разу?

– Нет.

– Что Дзюба – капитан, важная фигура, популярен?

– Если бы со мной проговорили эту тему, меня бы в сборной не было. Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было, – сказал Карпин.