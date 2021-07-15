Хавьер Тебас: «Реал» и «Барса» не заинтересованы в сильной лиге. Они выступают за создание Суперлиги»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался после голосования клубов по поводу сделки с инвестиционным фондом CVC.

«Реал» и «Барселона» не заинтересованы в сильной лиге, они не хотят, чтобы клубы улучшали стадионы, развивались в диджитале и становились более узнаваемыми на международной арене. Они выступают за создание Суперлиги.

Я бы хотел, чтобы они участвовали в этой сделке, но мы не будем плакать из-за их отказа. И это не воспрепятствует росту Ла Лиги», – сказал Тебас.

Четыре клуба – «Реал», «Барселона», Бильбао и еще один клуб – проголосовали против сделки. Большинством голосов сделка была одобрена.

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