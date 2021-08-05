«Реал», «Барса», «Атлетик» и еще один клуб отказались участвовать в сделке Ла Лиги с CVC. Остальные ее одобрили

4 клуба Ла Лиги проголосовали против сделки с инвестиционным фондом CVC, заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

От участия в сделке отказались , , и еще один клуб, пожелавший остаться неизвестным.

В связи с отказом четырех клубов сумма сделки составит 2,1 миллиарда евро. Планировалось, что сумма достигнет 2,7 млрд евро.

Отказ 4 клубов от участия в сделке не повлияет на оценку стоимости лиги. Остальные клубы получат деньги пропорционально рейтингам.

Напомним, что для того, чтобы решение было принято в пользу сделки, из 42 возможных голосов (20 от клубов высшей лиги, 22 от клубов второй лиги) как минимум 33 должны были быть за.

Ла Лига за 2,7 миллиарда евро продала 10% бизнеса люксембургскому фонду. Цель – за 4 года догнать АПЛ по доходам