«Зенит» интересуется Инсинье. «Наполи» хочет 25-30 млн евро за чемпиона Европы

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Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

К 30-летнему итальянцу также проявляют интерес «Интер» и «Эвертон».

Контракт футболиста с «Наполи» истекает в конце следующего сезона, и переговоры о его продлении практически не ведутся.

«Наполи» предпочел бы продать Инсинье клубу не из Италии и хочет за него 30 миллионов евро, но готов снизить цену до 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов за 35 матчей Серии А, став лучшим бомбардиром команды.

Летом Лоренцо стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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