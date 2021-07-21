«Зенит» интересуется Инсинье. «Наполи» хочет 25-30 млн евро за чемпиона Европы

Полузащитник «Наполи» попал в сферу интересов , сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

К 30-летнему итальянцу также проявляют интерес «Интер» и «Эвертон».

Контракт футболиста с истекает в конце следующего сезона, и переговоры о его продлении практически не ведутся.

«Наполи» предпочел бы продать Инсинье клубу не из Италии и хочет за него 30 миллионов евро, но готов снизить цену до 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инсинье забил 19 голов за 35 матчей Серии А, став лучшим бомбардиром команды.

Летом Лоренцо стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.