Экс-президент «Лейрии» Толстиков может стать спортдиректором «Спартака» (A Bola)

Бывший президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать спортивным директором «Спартака», сообщает A Bola.
По данным источника, Толстиков является одной из наиболее вероятных кандидатур на пост, освободившийся после ухода Дмитрия Попова из клуба, так как владеет португальским языком и сможет общаться с тренером Руем Виторией.
До «Лейрии» Толстиков работал в структуре «Краснодара».
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