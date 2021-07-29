Экс-президент «Лейрии» Толстиков может стать спортдиректором «Спартака» (A Bola)

Теги Спартак высшая лига Португалия Лейрия премьер-лига Россия Руй Витория Александр Толстиков Футбол

Бывший президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать спортивным директором «Спартака», сообщает A Bola.

По данным источника, Толстиков является одной из наиболее вероятных кандидатур на пост, освободившийся после ухода Дмитрия Попова из клуба, так как владеет португальским языком и сможет общаться с тренером Руем Виторией.

До «Лейрии» Толстиков работал в структуре «Краснодара».

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