Ярослава Магучих: «Имею честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ, которые защищают страну в российско-украинской войне»

Украинская легкоатлетка прокомментировала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио.

«Наконец-то дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне.

Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку», – написала Магучих в Инстаграм.

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны