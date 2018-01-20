Ярослава Магучих: «Имею честь принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ, которые защищают страну в российско-украинской войне»

Теги прыжки в высоту сборная Украины жен Олимпиада-2020 Мария Ласицкене (Кучина) Политика Ярослава Магучих натив Легкая атлетика

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с  россиянкой Марией Ласицкене, а также поделилась впечатлениями от Олимпиады в Токио. 

«Наконец-то дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, я знаю, что мое фото с российской спортсменкой вызвало большой резонанс. Хочу объяснить, что произошло.

Выступить на Олимпиаде – мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать эмоции в момент, когда моя мечта сбылась.  Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль.

Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всех заверить: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. 

Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться, жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее.

Впереди – новые старты, наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку», – написала Магучих в Инстаграм. 

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны

 
 
 
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Публикация от Yaroslava Mahuchikh (@rosya_dp)

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