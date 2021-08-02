«Реал» предложит 120 млн евро за Мбаппе этим летом

«Реал» попытается подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом, сообщается в твиттере программы Carrusel Deportivo, которая выходит на Cadena Ser.
Мадридский клуб предложит за француза 120 миллионов евро. Если «ПСЖ» откажет, то, как считает президент «Реала» Флорентино Перес, Мбаппе перейдет в «Мадрид» бесплатно следующим летом.
В окружении Мбаппе сообщают, что Килиан в понедельник выскажется о своем будущем.
Сообщалось, что «ПСЖ» не намерен отпускать форварда этим летом.
Со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.