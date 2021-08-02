«Реал» предложит 120 млн евро за Мбаппе этим летом

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

«Реал» попытается подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе этим летом, сообщается в твиттере программы Carrusel Deportivo, которая выходит на Cadena Ser.

Мадридский клуб предложит за француза 120 миллионов евро. Если «ПСЖ» откажет, то, как считает президент «Реала» Флорентино Перес, Мбаппе перейдет в «Мадрид» бесплатно следующим летом.

В окружении Мбаппе сообщают, что Килиан в понедельник выскажется о своем будущем.

Сообщалось, что «ПСЖ» не намерен отпускать форварда этим летом.

Со статистикой 22-летнего нападающего можно ознакомиться здесь.

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