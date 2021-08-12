Клубы РПЛ выиграли 2 из 8 матчей в еврокубках в этом сезоне, обе победы – у «Сочи»

и вылетели из Лиги конференций на стадии 3-го квалификационного раунда.

Клубы РПЛ одержали лишь две победы в 8 матчах в еврокубках в этом сезоне.

«Сочи» во 2-м квалификационном раунде дважды переиграл «Кешлю» из Азербайджана (3:0, 4:2). В 3-м раунде южане не смогли победить «Партизан» – первый матч завершился вничью 1:1, ответный – 2:2 (по пенальти – 2:4).

«Рубин» не справился с польским «Ракувом» – 0:0 в первом матче, 0:1 – в ответной игре.

А дважды уступил «Бенфике» (0:2, 0:2) в 3-м квалификационном раунде .

Напомним, «Зенит» сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, «Спартак» и «Локомотив» – в группе Лиги Европы.