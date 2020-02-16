12 игроков норвежского «Бранна» устроили секс-вечеринку на стадионе

Двенадцать футболистов норвжеского устроили вечеринку на стадионе.

Изначально игроки хотели собраться на ужин, чтобы отметить трансфер нового футболиста, но веселье затянулось.

На стадион привели четырех девушек чуть старше двадцати лет. Футболисты распивали алкоголь и занимались с девушками сексом прямо на арене, в том числе в раздевалке.

Некоторые игроки бегали полуголыми по стадиону. Вечеринка закончилась около 5 часов утра.

В клубе подтвердили факт происшествия, но решили не наказывать футболистов. Дело в том, что «Бранн» после 14 туров идет на последнем месте в чемпионате Норвегии, набрав всего 7 очков.