Месси заработает более 120 млн евро за 2 года в «ПСЖ»

Стали известны подробности контракта с .

По данным Le Parisien, аргентинец получит от французского клуба более 120 миллионов евро за 2 года.

«ПСЖ» заплатит Лионелю подписной бонус в размере 40 млн евро, а годовая зарплата Месси составит 41 млн евро. Кроме того, в соглашении прописаны бонусы за достижение целей. Например, Лео получит бонус, если выиграет Лигу чемпионов с «ПСЖ» или возьмет еще один «Золотой мяч».

Таким образом, Месси стал самым высокооплачивыемым игроком «ПСЖ», обойдя Неймара, который получает 36,8 млн евро в год, и Килиана Мбаппе, зарплата которого – 25 млн евро в год.

У Месси самая высокая зарплата в истории Лиги 1.

Форвард может заработать 163 млн евро в «ПСЖ», если стороны воспользуются опцией продления контракта на год, которая прописана в действующем соглашении.

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