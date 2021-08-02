УЕФА предложит ввести потолок зарплат и налог на роскошь вместо ФФП

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УЕФА в сентябре опубликует предложения, касающиеся отмены финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times.

Вместо ФФП будет предложено ввести потолок зарплат, а для тех, кто будет его превышать, – налог на роскошь. Данный порядок может быть введен с 2022 года, и в качестве его аналога упоминается система, действующая в НБА.

Клубы, выступающие в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общего объема полученных средств.

Те команды, показатели которых не будут соответствовать данному лимиту, должны будут платить налог. Если потолок будет превышен ими на 20% и менее, клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода. Если потолок будет превышен более чем на 20%, придется выплатить в полтора-два раза больше суммы перерасхода.

Клубы, которые систематически будут становиться плательщиками налога на роскошь, могут быть в дальнейшем подвергнуты иным санкциям. Упоминается, в частности, возможность их дисквалификации.

Также на саммите, который будет организован в сентябре, УЕФА планирует обсудить меры, исключающие создание Суперлиги Европы и аналогичных независимых соревнований.

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