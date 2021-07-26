Валерий Карпин: «Служба родине – что-то более высокое, чем работа тренером сборной. Футбол – это эмоции, а в армии я послужил уже»

Теги Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Валерий Карпин Нобель Арустамян Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил слова Станислава Черчесова, который неоднократно сравнивал работу в национальной команде со службой в армии.

– Станислав Черчесов работу в сборной сравнивал с армией. Он говорил: меня призвали, я пошел служить, а потом было про полевого командира и так далее. С чем вы сравниваете работу в сборной? Это что для вас?

– Работа тренера.

– Это как призыв в армию, «я не могу сказать нет», это ответственность, это война? Что это?

– Нет. Это работа в должности... Мне просто слово «должность» не нравится, но окей. В должности главного тренера сборной России. Тренера. Главного тренера. Все.

Футбол, тренер, футболисты. Все. Ответственность – да. В «Ростове» – ответственность перед президентом, болельщиками, акционерами. А здесь – ответственность перед всеми людьми в Российской Федерации, перед болельщиками. Здесь охват просто шире намного.

– Это не служба родине?

– Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай бог, начнется – позовут. Тогда да.

Футбол – это футбольные эмоции. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной, – сказал Карпин.

Черчесов о должности: «Чувствую себя полевым командиром, а эксперты – штабные офицеры. Кто-то был на войне, кто-то про нее рассказывает»

Тренер – не полевой командир, игроки – не пушечное мясо. Хватит

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