«Ман Сити» предложит 150 млн евро за Кейна. Клуб надеется, что «Тоттенхэм» изменит позицию по игроку

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«Манчестер Сити» не отказался от идеи приобретения форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Руководство «горожан» готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро (примерно 127 млн фунтов) в надежде, что лондонцы, которые отказываются отпускать игрока, изменят свою позицию.

«Шпоры» пока не получали официальных предложений по 28-летнему форварду и на данный момент планируют удержать его в клубе.

«Сити» будет готов осуществить сделку, если такая возможность появится, но сейчас клубу остается ждать, не изменится ли позиция «Тоттенхэма».

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