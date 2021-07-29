«Ман Сити» предложит 150 млн евро за Кейна. Клуб надеется, что «Тоттенхэм» изменит позицию по игроку

не отказался от идеи приобретения форварда «Тоттенхэма» .

Руководство «горожан» готовит новое предложение в размере 150 миллионов евро (примерно 127 млн фунтов) в надежде, что лондонцы, которые отказываются отпускать игрока, изменят свою позицию.

«Шпоры» пока не получали официальных предложений по 28-летнему форварду и на данный момент планируют удержать его в клубе.

«Сити» будет готов осуществить сделку, если такая возможность появится, но сейчас клубу остается ждать, не изменится ли позиция .