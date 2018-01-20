Ярослава Магучих: «Не хочу отрицать, что идет война между Украиной и РФ. Уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене»

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала скандал из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Спортсменки сфотографировались вместе на турнире по прыжкам в высоту, где Ласицкене завоевала золото, а Магучих – бронзу. После этого Магучих столкнулась с критикой в соцсетях – на фоне напряженных отношений между Украиной и Россией. Позже украинка объяснила, что фото не несло в себе политического подтекста.

«Повторюсь, это не было выражением какой-то политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям. И я очень уважаю воинов, которые сражаются, чтобы мы могли выступать на международной арене. Эта бронзовая медаль для меня как золотая», – сказала Магучих.

Ярослава Магучих о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому благодарна людям, которые меня поддерживали»

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны