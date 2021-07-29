Пиво на стадионах, Месси стал ближе к ПСЖ», Захарян интересен «Челси», санкции США против НОК Беларуси и другие новости утра

1. Брат владельца «ПСЖ» анонсировал переход Месси: «Все улажено. Он прибудет в Париж в течение 72 часов». Лео возьмет 30-й номер во французском клубе, под ним он дебютировал за «Барселону». А стоимость бренда каталонцев снизится на 137 млн ​​евро из-за ухода аргентинца.

2. Правительство внесет поправки в законопроект о пиве на стадионах: предлагается продажа на соревнованиях по всем видам спорта, 20% заработанного – на развитие детского спорта.

3. США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси.

4. Шестеркин подписал 4-летний контракт с «Рейнджерс» на 5,66 млн долларов в год. «Вашингтон» и Самсонов продлили контракт на год и 2 млн долларов. «Локомотив» подписал контракт с Шалуновым на 3 года. Тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады на Олимпиаде-2022, Троц, Кэссиди и Дебур – в штабе.

5. Трансферы. Захарян интересен «Челси» и «Лейпцигу», зарубежные клубы могут выкупить хавбека «Динамо» за 12 млн евро. Азмун нравится «Лиону», но клуб вряд ли заплатит 20 млн евро. Кварацхелия может перейти в «Тоттенхэм» или «Ювентус», агент игрока «Рубина» назвал еще 8 клубов. «Рубин» подписал 4-летний контракт с защитником сборной Туниса Тальби из «Беневенто».

Лукаку прошел медосмотр для «Челси», о трансфере объявят в течение нескольких дней. Пьянич близок к аренде в «Юве» из «Барсы» по схеме «1+1», он пошел на 20-процентное снижение зарплаты.

6. Щербакова возглавила мировой рейтинг ISU, Трусова – 2-я, Туктамышева – 4-я, Косторная – 7-я, Валиева – 23-я, Медведева – 34-я, Загитова – 36-я. Ханю лидирует у мужчин, Чен – 2-й, Алиев – 6-й, Самарин – 14-й, Коляда – 24-й. Мишина и Галлямов – вторые среди пар, Бойкова и Козловский – 4-е, Тарасова и Морозов – 5-е. Синицина и Кацалапов – вторые среди танцевальных дуэтов, Степанова и Букин – 6-е, Пападакис и Сизерон – 12-е.

7. «Сочи» обыграл «Урал» (2:0) в заключительном матче 3-го тура чемпионата России. «Спартак» на 11-м месте после трех туров РПЛ, ЦСКА – 10-й, «Нижний» и «Сочи» в топ-6. Только «Урал» забил меньше «Спартака», у «Крыльев» 2 мяча, как и у москвичей.

8. Белорусская ассоциация гимнастики заявила о российских спортсменах: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону». А потом сообщила о взломе аккаунта в фейсбуке: «Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети».

9. Серхио Агуэро пропустит 2,5 месяца из-за травмы голени. Как-то сразу не задалось у аргентинца в «Барселоне».

10. Циципас дебютировал в топ-3 рейтинга ATP, Медведев – 2-й, Рублев – 7-й, Карацев и Хачанов – в топ-30.

11. Лука Дончич договорился с «Далласом» о супермаксимальном продлении контракта на 5 лет и 207 млн долларов. Кемба Уокер уступил «Тандер» 20 из 74 млн долларов при выкупе контракта.

12. Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус намерен выиграть тендер на показ РПЛ. Его наняли «Мегафон» и START.

13. Bellator подтвердил бой 44-летнего Федора Емельяненко – 23 октября в Москве с Тимоти Джонсоном.

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