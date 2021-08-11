Клубы РПЛ вылетели от команд из Грузии, Польши, Сербии, Израиля в квалификации еврокубков за год. Прошли соперников из Азербайджана и Греции

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«Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций на стадии 3-го квалификационного раунда.

Казанцы в ответном матче уступили польскому «Ракуву» (0:1), а южане – сербскому «Партизану» (2:2, по пенальти – 2:4).

Таким образом, российские клубы за последний календарный год в квалификации еврокубков вылетали от соперников из Польши, Сербии, Грузии («Динамо» в Лиге Европы от «Локомотива» Тбилиси), Израиля («Ростов» в Лиге Европы от «Маккаби» Хайфа) и Португалии («Спартак» в Лиге чемпионов от «Бенфики»).

За этот же период клубы РПЛ прошли лишь команды из Греции («Краснодар» преодолел ПАОК в Лиге чемпионов) и Азербайджана («Сочи» дважды победил «Кешлю» во 2-м раунде Лиги конференций).

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