Клубы РПЛ вылетели от команд из Грузии, Польши, Сербии, Израиля в квалификации еврокубков за год. Прошли соперников из Азербайджана и Греции

«Рубин» и «Сочи» вылетели из Лиги конференций на стадии 3-го квалификационного раунда.
Казанцы в ответном матче уступили польскому «Ракуву» (0:1), а южане – сербскому «Партизану» (2:2, по пенальти – 2:4).
Таким образом, российские клубы за последний календарный год в квалификации еврокубков вылетали от соперников из Польши, Сербии, Грузии («Динамо» в Лиге Европы от «Локомотива» Тбилиси), Израиля («Ростов» в Лиге Европы от «Маккаби» Хайфа) и Португалии («Спартак» в Лиге чемпионов от «Бенфики»).
За этот же период клубы РПЛ прошли лишь команды из Греции («Краснодар» преодолел ПАОК в Лиге чемпионов) и Азербайджана («Сочи» дважды победил «Кешлю» во 2-м раунде Лиги конференций).