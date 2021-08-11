Клубы РПЛ вылетели от команд из Грузии, Польши, Сербии, Израиля в квалификации еврокубков за год. Прошли соперников из Азербайджана и Греции

и вылетели из Лиги конференций на стадии 3-го квалификационного раунда.

Казанцы в ответном матче уступили польскому «Ракуву» (0:1), а южане – сербскому (2:2, по пенальти – 2:4).

Таким образом, российские клубы за последний календарный год в квалификации еврокубков вылетали от соперников из Польши, Сербии, Грузии ( в Лиге Европы от «Локомотива» Тбилиси), Израиля ( в от «Маккаби» Хайфа) и Португалии ( в Лиге чемпионов от «Бенфики»).

За этот же период клубы прошли лишь команды из Греции ( преодолел в Лиге чемпионов) и Азербайджана («Сочи» дважды победил «Кешлю» во 2-м раунде Лиги конференций).