Россия опустилась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив Шотландию вперед

После матчей квалификации и Лиги конференций на восьмое место в таблице коэффициентов поднялась Шотландия, опередившая Россию.

Сегодня дома уступил «Ракуву» (0:1), а на выезде – «Партизану» (2:2, по пенальти – 2:4).

У Шотландии сразу четыре клуба провели свои матчи: разгромил «Яблонец» (3:0), победил «Брейдаблик» (2:1), уступил «Галатасараю» (2:4), – «Риеке» (1:4).

В активе Шотландии теперь 30,700 балла. Россия набрала 30,682 балла.