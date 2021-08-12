Россия опустилась на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив Шотландию вперед

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После матчей квалификации Лиги Европы и Лиги конференций на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА поднялась Шотландия, опередившая Россию.

Сегодня «Рубин» дома уступил «Ракуву» (0:1), а «Сочи» на выезде – «Партизану» (2:2, по пенальти – 2:4).

У Шотландии сразу четыре клуба провели свои матчи: «Селтик» разгромил «Яблонец» (3:0), «Абердин» победил «Брейдаблик» (2:1), «Сент-Джонстон» уступил «Галатасараю» (2:4), «Хиберниан» – «Риеке» (1:4).

В активе Шотландии теперь 30,700 балла. Россия набрала 30,682 балла.

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