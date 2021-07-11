Экс-тренер «Чикаго» о деле о сексуальном насилии в клубе в 2010-м: «Два хоккеиста сказали мне, что Олдрич пытался прикоснуться к их пенису»

Продолжается независимая проверка, инициированная , относительно предполагаемого сексуального насилию со стороны помощника тренера в 2010 году.

Бывший тренер «Чикаго» Пол Винсент в разговоре со следователям вспомнил, как два игрока признались ему, что подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видео-тренером «Блэкхокс».

Во время интервью 7 августа через Zoom с тремя юристами из Jenner & Block – чикагской юридической фирмы, которую «Чикаго» нанял в июне – Винсент рассказал, что впервые узнал об обвинениях от защитника Ника Бойнтона в мае 2010 года, когда команда была в Сан-Хосе во время финала Западной конференции Кубка Стэнли.

Винсент рассказал следователям, что после разговора с Бойнтоном он около 10 минут общался с двумя предполагаемыми жертвами.

«Они объяснили мне, что произошло. Мне не нужны были все подробности. Я знал, что это неправильно.

Они сказали мне, что [Олдрич] пытался прикоснуться к их пенису, что он хотел прикоснуться к их пенису. Это все, что мне нужно было знать. Я сказал: «Это не мое дело. Я не полицейский. Я пойду к нужным людям», – рассказал Винсент.

Пол заявил, что рассказал о происшествии спортивному психологу «Чикаго» Джеймсу Гэри и Брайану Хиггинсу, тогдашнему директору службы безопасности клуба.

Винсент сказал, что в тот же день его вызвали на встречу с руководством клуба, включая президента Джона Макдонафа, генерального менеджера Стэна Боумена, вице-президента по хоккейным операциям Эла Макайсаака и Гэри.

«Я зашел, и Макайсаак спросил: «Что ты знаешь?» Я ответил: «То же самое, что рассказал [Гэри и Хиггинсу]». Макайсаак сказал: «У нас все под контролем. Вы предполагаете, что что-то произошло. Мы разберемся с этим. Вам больше не нужно в этом разбираться».

Я сказал им, мол, думаю, что нужно позвонить в Чикагское полицейское управление и попросить их провести расследование. Тогда Макайсаак сказал: «Тебе больше не о чем беспокоиться. Мы позаботимся об этом... Можешь идти».

Я вышел на улицу. Два тренера все еще ждали меня, и Майк Хэвилэнд. Я рассказал им, что только произошло. И мы пошли обедать», – вспоминал Винсент.

В интервью 7 августа следователи спросили у Винсента, говорили ли предполагаемые потерпевшие слова «мастурбировать» или «минет». Пол ответил отрицательно.

На вопрос, говорили ли пострадавшие хоккеисты, что у них была эякуляция, Винсент ответил отрицательно. На вопрос, могли ли в предполагаемых инцидентах быть причастны женщина или наркотики, Винсент ответил, что не знает.