Италия выплатит больше всего призовых медалистам Олимпиады-2020 – 9 млн долларов, США – на втором месте с 7,84 млн

Итальянские спортсмены получат за медали Олимпиады-2020 в Токио 9,07 млн долларов – это самая большая сумма призовых, сообщает Forbes.

Победители Игр получат около 212 тысяч долларов, серебряные медалисты – 106 тысяч, бронзовые – 71 тысячу.

На втором месте по общей сумме призовых идут США – 7,84 млн. Там обладателям золота выплатят 37,5 тысячи, серебра – 22,5 тысячи, бронзы – 15 тысяч.

Сборная России не попала в топ Forbes, так как российская сторона не ответила на запрос журнала.

Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия не выплачивают спортсменам деньги за медали Олимпийских игр.

Топ-10 стран по сумме общих призовых (млн долларов)

1. Италия – 9,07

2. США – 7,84

3. Франция – 6,51

4. Венгрия – 5,64

5. Тайвань – 4,92

6. Япония – 4,03

7. Испания – 2,55

8. Турция – 2,26

9. Сербия – 2,01

10. Гонконг – 1,93