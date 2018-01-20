Италия выплатит больше всего призовых медалистам Олимпиады-2020 – 9 млн долларов, США – на втором месте с 7,84 млн

Итальянские спортсмены получат за медали Олимпиады-2020 в Токио 9,07 млн долларов – это самая большая сумма призовых, сообщает Forbes.
Победители Игр получат около 212 тысяч долларов, серебряные медалисты – 106 тысяч, бронзовые – 71 тысячу.
На втором месте по общей сумме призовых идут США – 7,84 млн. Там обладателям золота выплатят 37,5 тысячи, серебра – 22,5 тысячи, бронзы – 15 тысяч.
Сборная России не попала в топ Forbes, так как российская сторона не ответила на запрос журнала.
Великобритания, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия не выплачивают спортсменам деньги за медали Олимпийских игр.
Топ-10 стран по сумме общих призовых (млн долларов)
1. Италия – 9,07
2. США – 7,84
3. Франция – 6,51
4. Венгрия – 5,64
5. Тайвань – 4,92
6. Япония – 4,03
7. Испания – 2,55
8. Турция – 2,26
9. Сербия – 2,01
10. Гонконг – 1,93