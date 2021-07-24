Карпин ушел из «Ростова», 2 серебра и 4 бронзы у россиян в Токио, Кейн бастует, Шомуродов в «Роме», фиаско спортсменки-трансгендера и другие новости утра

1. В очередной день на Олимпиаде-2020 россияне получили 6 медалей – в общем зачете их стало 50.

Сергей Каменский завоевал серебро в стрельбе из винтовки с трех положений, а гимнаст Денис Аблязин – в опорном прыжке, хотя он и кореец набрали одинаковые баллы. Объясняем, почему так вышло.

Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли бронзу в командном спринте на велотреке. У гимнастки Ангелины Мельниковой бронза в вольных упражнениях. Еще две бронзы принесли борцы – Сергей Емелин в весовой категории до 60 кг и Сергей Семенов в весе до 130 кг.

2. Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» после поражений в двух стартовых турах РПЛ. Он остается главным тренером сборной России, совмещения теперь не будет.

А в клуб из Ростова-на-Дону может вернуться Курбан Бердыев. Среди кандидатов на вакантную должность есть Мурад Мусаев, Дан Петреску, Станимир Стойлов, а также Кирилл Новиков.

3. «Спартак» сыграет с победителем пары ПСВ – «Мидтьюлланд» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, если пройдет «Бенфику». «Рубин» встретится с РФС или «Гентом» в случае выхода в плей-офф квалификации Лиги конференций, «Сочи» – с «Санта-Кларой» или «Олимпией».

4. Капитан сборной Англии Харри Кейн не вернулся в «Тоттенхэм» после отпуска, он уже должен был начать тренироваться. Форвард хочет знать, согласен ли клуб его продать, он готов на крайние меры ради трансфера (его ждут в «Манчестер Сити»).

5. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, отказавшаяся лететь домой из Токио, получила гуманитарную визу Польши. Муж бегуньи покинул Беларусь. При этом CAS отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Беларуси, заявив, что спортсменка не доказала свою правоту.

6. Трансферы. «Рома» купила Шомуродова за 17,5 млн евро у «Дженоа» («Ростов» получит 15%). Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» до 2024 года.

У босса «Локомотива» Ральфа Рангника есть конкретные цели – Наир Тикнизян уже близок к переходу из ЦСКА. Также немцу нужны Арсен Захарян («Динамо») и Сергей Пиняев («Крылья Советов). Он же требовал вернуть Максима Мухина в «Локомотив», но игрок и ЦСКА были против. Еще «Локо» интересны Денис Макаров («Рубин») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Роналду готов вернуться в «Реал» но «Мадрид» хочет подписать только Мбаппе. «Челси» предложил 100+ млн евро и Маркоса Алонсо за Лукаку, «Интер» отказал. «Реал» готов продать Эдегора в «Арсенал» за 50 млн евро. «Барса» опасается, что «Челси» предложил Мориба зарплату в 2-3 раза выше. «Ман Сити» интересуется Ботманом, «Лилль» хочет 50 млн евро за защитника.

7. Спортсменка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард провалила три попытки в рывке в женских соревнованиях по тяжелой атлетике на Играх-2020 в весовой категории свыше 87 кг и не смогла побороться за медали.

8. Лионель Месси и «Барселона» согласовали контракт до 2026 года. Зарплата аргентинца снизится на 50%.

9. Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлс выступит в финале на бревне на Олимпиаде-2020. Ранее она снялась с командного многоборья и финалов в опорном прыжке и брусьях.

10. Олимпиада-2020. Волейбол. Мужская сборная России вышла в полуфинал, всухую обыграв Канаду (3-0).

Женская сборная России проиграла Турции (2-3) на групповом этапе и идет четвертой.

11. На Олимпиада-2020 Анжелика Сидорова вышла в финал в прыжках с шестом (4,55 м), Валерий Пронкин – в метании молота (75,80 м). Тентоглу победил в прыжках в длину, Камачо-Куинн – в барьерном спринте, также были разыграны медали в метании диска и других дисциплинах.

12. Депутат Европарламента от Венгрии Тамаш Дойч сравнил радужные кроссовки четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля с символами нацистов. Он раскритиковал немца за поддержку ЛГБТ-сообщества.

13. В заключительном матче 2-го тура РПЛ «Ахмат» дома уступил «Сочи» (1:2). Игру приостанавливали из-за змеи на поле.

14. Лука Дончич и «Даллас» заключат контракт на 202 млн долларов после Олимпиады в Токио. Стефен Карри и «Уорриорз» объявят о 4-летнем продлении на 215 млн. Крис Пол подпишет 4-летний контракт с «Санс» на 120 млн. «Майами» заплатит Данкану Робинсону 90 млн и подпишет Кайла Лаури по сайн-энд-трэйду.

15. УЕФА не выполнит решения суда Мадрида по Суперлиге, так как уверен, что суд Евросоюза откажет «Реалу», «Барселоне» и «Ювентусу». Война продолжается.

16. На Олимпиаде в Токио женская сборная России по гандболу обыграла команду Испании (34:31) в рамках группового этапа и занимает второе место.

17. «Смоленск» снялся с Олимп-II дивизиона ФНЛ после трех туров. У владельца закончились деньги.

18. Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор проведет бой на инвалидных колясках с ирландским пародистом Элом Фораном – 11 сентября в Ирландии.

Цитаты дня:

Евгений Плющенко: «Выражаю поддержку Симоне Байлс. В Сочи-2014 мне пришлось сняться с личного турнира, все еще считаю это правильным решением»

Дмитрий Билозерчев: «Аблязина лишили честно заработанного золота. Будь судьи более профессиональны, кореец не оказался бы даже в числе призеров»

Александр Тихонов о Тимановской: «Одной дурой в Беларуси стало меньше. Добавила себе временной популярности, но отрезала путь на родину»

Георгий Черданцев: «Иностранный тренер в России – это фикция. Учитесь работать с нашими. Российскому футболу больше 100 лет!»

Хайо Зеппельт о ролике МИД РФ: «Представитель Кремля открыто угрожает иностранным журналистам, но от МОК никакой реакции»

Карпин об уходе из «Ростова»: «Мучительное решение, но так лучше для всех. Простите, если не оправдал чьих-то ожиданий»

Спортсменка-трансгендер Хаббард: «Благодарю МОК за приверженность принципам олимпизма. Спорт инклюзивен и открыт»

Хэмилтон о Феттеле: «Предупреждение за поддержку ЛГБТК+ – чушь. В следующий раз надену такую же футболку»

«Смолов написал, чтобы я не обращала внимания на мудаков». Касаткина о поддержке после оскорблений Хубулова

Анголец Касинтура из «Уфы»: «Не сказал бы, что в России именно расизм. Тут мало знают историю, географию»

«Всем «инсайдерам» посвящается 😉». «Локомотив» выложил видео с собакой, лающей на поезд