Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Лю Ян взял золото на кольцах, Аблязин – 6-й, Нагорный и Аблязин выступят в опорном прыжке

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Сегодня на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин.

Олимпиада-2020

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Мужчины

Финалы

Кольца

1. Лю Ян (Китай) – 15,500

2. Ю Хао (Китай) – 15,300

3. Элефтериос Петруниос (Греция) – 15,200...

6. Денис Аблязин (Россия) – 14,833

Опорный прыжок

Начало – 12.51.

Российские участники: Никита Нагорный, Денис Аблязин.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

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