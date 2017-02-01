Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Лю Ян взял золото на кольцах, Аблязин – 6-й, Нагорный и Аблязин выступят в опорном прыжке

Сегодня на Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в отдельных видах многоборья по спортивной гимнастике у мужчин.
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Мужчины
Финалы
Кольца
1. Лю Ян (Китай) – 15,500
2. Ю Хао (Китай) – 15,300
3. Элефтериос Петруниос (Греция) – 15,200...
6. Денис Аблязин (Россия) – 14,833
Опорный прыжок
Начало – 12.51.
Российские участники: Никита Нагорный, Денис Аблязин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника